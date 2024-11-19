Магомед Адиев отреагировал на слова Станислава Черчесова о "безхозности" сборной

После завершения нынешнего сезона Лиги Наций УЕФА наставник казахстанской футбольной дружины Станислав Черчесов подвел итоги своей полугодовой работы. В одной из фраз он назвал бесхозной работу руководителей прежнего состава нашей сборной, сообщает Zakon.kz.

Как известно, ранее сборной Казахстана руководил Магомед Адиев, а президентом республиканской федерации был Адилет Барменкулов.

Что подразумевал Черчесов своими высказываниями, известно только ему. В свою очередь экс-тренер Адиев не остался в стороне и выразил недовольство словами нынешнего наставника казахстанской дружины.

"Сборная не забила ни одного мяча, это не добавляет позитива. Ожидания были несколько другими с приходом Станислава Черчесова. Рассчитывали, что результаты будут лучше, чем у меня. К сожалению, получилось не то, что все ожидали. Понятно, что соперники сильнее. Но когда они сильнее, очень важен тактический подход. И при работе тренерского штаба под моим руководством были непростые соперники". Магомед Адиев

Сборная Казахстана во главе с Черчесовым провела шесть игр в нынешнем сезоне Лиги Наций УЕФА, потерпела пять поражений и одну игру свела к ничьей.

"Очень уважительно отношусь к Станиславу Саламовичу. Но слова про бесхозную команду, конечно же, меня немного задевают. Получается, работа мной и федерацией не проводилась до него? Конечно, это его суждение. Но считаю, что мы за два года во главе с президентом федерации Барменкуловым пришли к позитивным результатам. Всегда буду болеть за сборную Казахстана. Мне хотелось бы, чтобы и Черчесов привел команду к наилучшим результатам. Буду только рад, если результаты будут лучше, чем у Адиева". Магомед Адиев

Станислав Черчесов пришел на замену Магомеда Адиева 3 июня 2024 года. 17 ноября Казахстан с сокрушительным счетом проиграл Норвегии (0:5) в матче Лиги Наций УЕФА и снова вернулся в дивизион С.