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Почему лидер сборной Казахстана разозлил наставника "Металлурга"

Хоккей Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 09:54 Фото: Instagram/hcmetallurg
20 ноября столичный коллектив "Барыс" в рамках игр КХЛ дома сумел переиграть действующего чемпиона Кубка Гагарина – "Металлург" (2:1) – вопреки всем прогнозам и предсказаниям, сообщает Zakon.kz.

После поражения главный тренер российского коллектива Андрей Разин высказался о недовольстве по отношению к своим подопечным. 

В список огорчивших его попал лидер "Металлурга" и сборной Казахстана Никита Михайлис, который отыграл весь матч против своего бывшего клуба. 

"Есть голодные хоккеисты, а есть сытые. Голодные хотели выиграть, пусть у них было меньше мастерства, но за счет желания они сделали это. У нас, к сожалению, присутствовал недонастрой, было много брака в передачах. Это привело к такому результату. "Барыс" выполнил тренерскую установку, переловили много шайб. А мы пропустили легкие голы. Если бы я знал перед матчем, как будет играть Никита Михайлис, не дал бы ему и пяти минут".Андрей Разин

Естественно, в тренерском штабе "Барыса" накануне был праздник, так как заработали два ценных очка в противостоянии с лучшим клубом прошлого сезона.

"Разбирали соперника, это очень хорошая команда, которая быстро переходит из обороны в атаку. Сыграли более терпеливо в обороне, забили голы на контратаках, поборолись, выстояли. Радует, когда команда играет самоотверженно, когда игроки ловят шайбу на себя. Да, чего-то там не хватает, будем работать. Многие ребята раньше играли мало, сейчас будем им доверять и работать с ними. Они свое возьмут. Каждая победа дает уверенность команде. Когда выигрываешь с большим счетом, идет расслабление. А когда каждый матч на пределе, игроки быстрее растут. Кайыржан – молодец, старался. Он много боролся, где-то чего-то не хватает, но, думаю, в будущем он себя проявит".Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев

После успеха над командой Никиты Михайлиса столичная дружина набрала 20 очков и улучшила свои шансы на попадание в зону плей-офф Кубка Гагарина.  

От восьмого места турнирной таблицы Восточной конференции, где сейчас находится тольяттинская "Лада", нас отделяет всего лишь четыре балла.

Но не забываем, что перед нами еще стоят "Сибирь" (Новосибирск) и "Авангард" (Омск), у которых по два матча в запасе.

Между тем 20 ноября главный тренер ФК "Кайрат" в день рождения получил новый контракт.

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