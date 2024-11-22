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Военнослужащий борец из Казахстана одержал фантастическую победу в финале чемпионата мира

Военнослужащий борец из Казахстана одержал фантастическую победу в финале чемпионата мира, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 04:10 Фото: Unitedworldwrestling
В Ереване проходит чемпионат мира среди военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, казахстанский борец вольного стиля Камил Куруглиев стал чемпионом мира среди военнослужащих.

Соперником Куруглиева в финале весовой категории до 97-кг стал Шариати Ниа Даниал из Ирана.

Встреча завершилась со счетом 6:6, однако по качеству баллов победу присудили казахстанскому борцу.

Ранее 20 ноября Международная федерация опубликовала состав женской сборной Казахстана по дзюдо на последний в 2024 году этап "Большого шлема". С 7 по 8 декабря он состоится в Токио.

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