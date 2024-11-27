Шайдоров сразится с ведущими фигуристами мира в финале Гран-при

27 ноября французский фигурист Адам Сяо Хим Фа снялся с финала Гран-при по состоянию здоровья. Первым в листе ожидания на замену стоял лидер казахстанской сборной Михаил Шайдоров, который уже дал свое согласие и собирает чемоданы в Гренобль (Франция), сообщает Zakon.kz.

Как передает французская федерация ледовых видов спорта (FFSG), в ходе медобследования врачи посоветовали Адаму Сяо Хим Фа взять тайм-аут на три недели для полного восстановления.

"Адам и его команда явно разочарованы такой ситуацией, но здоровье и благополучие спортсмена остаются нашим главным приоритетом. Этот перерыв необходим Адаму, чтобы вернуться в полную физическую форму, а главная цель – подготовиться к чемпионату Европы, который пройдет в конце января в Таллине (Эстония). Уверены, что при должном отдыхе и уходе Адам вернется на соревнования с новыми силами и полной уверенностью". Заявление FFSG

По результатам серии Гран-при первым кандидатом на замену являлся Михаил Шайдоров, который незамедлительно дал добро на участие в будущих состязаниях.

Финал предстоящих соревнований пройдет с 5 по 8 декабря во французском городе Гренобль, где примут участие все лидеры мирового фигурного катания в мужском одиночном разряде.

В этом списке числятся чемпион мира Илья Малинин (США), два японца Юма Кагаяма и Шун Сато, Кевин Аймоз (Франция) и Даниель Грассл (Италия).

Стоит подчеркнуть, что Михаил Шайдоров сейчас находится в прекрасной форме и хорошо начал нынешний сезон.

В начале октября он стал победителем Мемориала Дениса Тена в Астане. Затем ему немного не хватило до медалей на Гран-при во Франции.

А на днях Михаил Шайдоров отлично выступил на турнире в Китае, где занял второе место. В Чунцине 20-летний алматинец уступил только Шун Сато, с которым снова встретится в Гренобле.