ПСВ совершил фантастический камбэк за 8 минут в матче против "Шахтера"

В ночь на 28 ноября голландский ПСВ в невероятном поединке обыграл украинский "Шахтер" (3:2), трижды забив в конце игры пятого тура Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Здесь стоит подчеркнуть, что ПСВ победил "Шахтер" в большинстве, так как игрок гостей Педриньо был удален на 67-й минуте. К этому моменту украинский коллектив вел в счете 2:0.

Весь кошмар для команды Марино Пушича начался за 3 минуты до финального свистка. За это время полузащитник сборной США и ПСВ Малик Тилльман оформил дубль и восстановил равновесие.

Вскоре рефери добавил еще 5 минут компенсированного времени, где победный гол забил еще один американец – Рикардо Пепи.

После такого успеха над "Шахтером" клуб из Нидерландов набрал 8 очков и занимает 18-е место в общей таблице Лиги чемпионов.

На вершине рейтинга лучших клубов Европы на данный час сверкает "Ливерпуль", который накануне нокаутировал действующего победителя Лиги чемпионов – "Реал".

