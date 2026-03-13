#Референдум-2026
Спорт

"Вашингтон" Овечкина остановил победное шествие "Баффало" в матче НХЛ

Хоккей Победа Вашингтона, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 11:42 Фото: Instagram/capitals
Рано утром 13 марта хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграли команду "Баффало Сейбрз" (2:1) в поединке регулярного чемпионата НХЛ. До этого хозяева льда никому не проигрывали на протяжении восьми матчей, сообщает Zakon.kz.

Счет открыли представители "Баффало", когда отличился Сэм Каррик. Вскоре гости усилиями Райана Леонарда восстановили равновесие.

Спустя время победу "Вашингтону" принес Джейкоб Чикран. Капитан столичного коллектив Александр Овечкин провел на катке 14 минут игрового времени, но очков не заработал.

В итоге "Кэпиталз" одержал вторую победу в последних шести матчах чемпионата и, набрав 73 очка, идет на 12-й строчке Восточной конференции.

От зоны плей-офф, где сейчас располагается "Бостон Брюинз", команду Овечкина отделяют 5 баллов.

До окончания регулярного первенства осталось ровно месяц, "Вашингтону" осталось провести 15 игр.

Если подопечные Спенсера Карбери продолжают борьбу за попадание в плей-офф, то казахстанский "Барыс" давно попрощался с планами на этот сезон КХЛ и начал побеждать в последних играх.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
