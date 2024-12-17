Неймар предупредил коллег о скором переходе в "Интер Майами" к Месси

Знаменитый бразильский футболист Неймар известил одноклубников по саудовскому "Аль-Хилялю", что по истечении контракта, летом 2025 года, он уйдет в американский "Интер Майами", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky Sport Switzerland, бразилец "Аль-Хилаля" сказал нынешнем партнерам, что вскоре хочет воссоединиться в США с бывшими коллегами по "Барселоне" – Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Серджи Бускетсом.

По другим сведениям, подобными разговорами Неймар как бы хочет обратить внимание на себя с целью повышения зарплаты.

Лидер сборной Бразилии подписал соглашение с "Аль-Хилалем" 15 августа 2023 года, срок которого истекает через восемь месяцев. Скорее всего, он покинет Саудовскую Аравию.

После перехода из ПСЖ Неймар почти целый год не выходил на поле из-за травмы крестообразной связки колена.

Восстановившись, бразильский нападающий сыграл всего два матча азиатской Лиги чемпионов, после чего пожаловался на травму бедра.