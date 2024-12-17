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Спорт

Антон Бурдасов принес победу "Барысу" в Москве

Барыс, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 03:00 Антон Будасов, фото: пресс-служба ХК "Барыс"
17 декабря столичная команда одержала победу над московским "Динамо" благодаря Антону Бурдасову, сообщает Zakon.kz.

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в столице России и завершился со счетом 2:0 в пользу казахстанцев. Сначала Бурдасов забил на 21-й минуте, а затем отправил шайбу в пустые ворота на 60-й минуте с передачи Кирилла Савицкого.

"Барыс" прервал серию поражений и выиграл первый матч за месяц.

Таким образом "Барыс" прервали серию из восьми поражений и набрали 23 очка. Несмотря на это находится на предпоследней позиции в Восточной конференции и в общей таблице КХЛ. После "Барыса" только хабаровский "Амур".

Астанинский "Барыс" отправился в выездное турне по маршруту Москва – Мытищи – Челябинск.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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