Антон Бурдасов принес победу "Барысу" в Москве

17 декабря столичная команда одержала победу над московским "Динамо" благодаря Антону Бурдасову, сообщает Zakon.kz.

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в столице России и завершился со счетом 2:0 в пользу казахстанцев. Сначала Бурдасов забил на 21-й минуте, а затем отправил шайбу в пустые ворота на 60-й минуте с передачи Кирилла Савицкого.

"Барыс" прервал серию поражений и выиграл первый матч за месяц.

Таким образом "Барыс" прервали серию из восьми поражений и набрали 23 очка. Несмотря на это находится на предпоследней позиции в Восточной конференции и в общей таблице КХЛ. После "Барыса" только хабаровский "Амур".

Астанинский "Барыс" отправился в выездное турне по маршруту Москва – Мытищи – Челябинск.