"Реал" победил "Севилью" и обошел "Барселону" в таблице Ла Лиги

По итогам прошедших матчей уик-энда в испанском футбольном первенстве единоличное лидерство захватил "Атлетико" с активом в 41 очко. На второе место поднялся другой клуб из Мадрида – "Реал" (40), замыкает тройку – "Барселона" (38), сообщает Zakon.kz.

В 18-м туре Ла Лиги королевский клуб дома обыграл "Севилью" (4:2) и обошел в таблице своего главного конкурента – "Барсу".

Автором первого гола на "Сантьяго Бернабеу" стал Килиан Мбаппе, затем Федерико Вальверде удвоил преимущество "сливочных", вскоре Родриго сделал счет комфортным – 3:0.

До ухода на перерыв Ромеро отыграл один мяч. Однако во втором тайме Браим Диас снова сделал разрыв в три гола. Перед финальным свистком гости смогли еще один раз поразить ворота Тибо Куртуа, отметился Доди Лукебакио.

Одним из главных героев матча с "Севильей" признан Мбаппе, который забил за свой клуб в четвертой игре подряд. Плюс у него результативный пас на Браима Диаса.

Ранее француз забивал "Пачуке" в финале Межконтинентального кубка ФИФА, "Аталанте" в Лиге чемпионов УЕФА и "Жироне" в рамках Ла Лиги.

"Сыграли очень хорошо, стали значительно лучше за последние несколько месяцев. Были немного уставшими после выезда в Катар, но сделали все возможное в первом тайме, играли очень хорошо с самого начала, выходили на половину поля соперника, были нацелены на атаку и много забивали. Чувствую, что болельщики остались в восторге от матча и мы тоже. Моя адаптация закончилась, прекрасно себя чувствую, и на поле заметно, что стал лучше понимать остальных. Мы все играем намного лучше. Могу гораздо больше, знаю, что способен на большее, чем я показываю". Форвард "Реала" Килиан Мбаппе

На данный час в копилке Килиана 14 голов и четыре передачи за 24 игры в составе мадридского коллектива.

Центральный матч 18-го тура испанского чемпионата прошел в ночь на 22 декабря, когда "блауграна" у себя дома проиграла "Атлетико" (1:2).