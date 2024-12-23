"Реал" победил "Севилью" и обошел "Барселону" в таблице Ла Лиги
В 18-м туре Ла Лиги королевский клуб дома обыграл "Севилью" (4:2) и обошел в таблице своего главного конкурента – "Барсу".
Автором первого гола на "Сантьяго Бернабеу" стал Килиан Мбаппе, затем Федерико Вальверде удвоил преимущество "сливочных", вскоре Родриго сделал счет комфортным – 3:0.
До ухода на перерыв Ромеро отыграл один мяч. Однако во втором тайме Браим Диас снова сделал разрыв в три гола. Перед финальным свистком гости смогли еще один раз поразить ворота Тибо Куртуа, отметился Доди Лукебакио.
Одним из главных героев матча с "Севильей" признан Мбаппе, который забил за свой клуб в четвертой игре подряд. Плюс у него результативный пас на Браима Диаса.
Ранее француз забивал "Пачуке" в финале Межконтинентального кубка ФИФА, "Аталанте" в Лиге чемпионов УЕФА и "Жироне" в рамках Ла Лиги.
"Сыграли очень хорошо, стали значительно лучше за последние несколько месяцев. Были немного уставшими после выезда в Катар, но сделали все возможное в первом тайме, играли очень хорошо с самого начала, выходили на половину поля соперника, были нацелены на атаку и много забивали. Чувствую, что болельщики остались в восторге от матча и мы тоже. Моя адаптация закончилась, прекрасно себя чувствую, и на поле заметно, что стал лучше понимать остальных. Мы все играем намного лучше. Могу гораздо больше, знаю, что способен на большее, чем я показываю". Форвард "Реала" Килиан Мбаппе
На данный час в копилке Килиана 14 голов и четыре передачи за 24 игры в составе мадридского коллектива.
Центральный матч 18-го тура испанского чемпионата прошел в ночь на 22 декабря, когда "блауграна" у себя дома проиграла "Атлетико" (1:2).