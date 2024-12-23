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Спорт

"Аталанта" выиграла больше всех матчей среди ведущих европейских клубов

Футбол Лидер Рейтинга, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 14:06 Фото: Instagram/atalantabc
Итальянский футбольный коллектив "Аталанта" одержал 13 побед в нынешнем сезоне Серии А, это наибольшая цифра среди топ-5 лиг Европы. По 12 успешных матчей имеют в своем активе "Ливерпуль", "Реал", "Барселона", "Атлетико", ПСЖ и "Наполи", сообщает Zakon.kz.

В ночь на 23 декабря "бергамаски" дома сумели переиграть "Эмполи" (3:2), что стало для них 13-й победой в текущем итальянском первенстве, из них 11 одержана кряду.

"Аталанта" не теряет очки с 28 сентября после ничьей с "Болоньей" (1:1) на внутренней арене. 

 

Команда Джан Пьеро Гасперини к этой минуте стоит во главе турнирной таблицы Серии А, набрав 40 очков, опережая "Наполи" на два балла, список тройки закрывает "Интер" (34).

"Аталанта" с конца сентября проиграла только один раз, в рамках Лиги чемпионов УЕФА уступив на своем поле мадридскому "Реалу" (2:3).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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