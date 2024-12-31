"Барыс" помог установить новый благотворительный рекорд КХЛ
Фото: Instagram/barys_official
В матче КХЛ между "Салаватом Юлаевым" и "Барысом" (6:0) прошла благотворительная акция "Мишкопад", сообщает Zakon.kz.
Зрители выбросили на лед "Уфа-Арены" сотни плюшевых игрушек в поддержку тяжелобольных детей.
По информации Башинформ, по итогам акции удалось собрать рекордную сумму денег – 6 646 859 рублей. Матч посетили 8 492 человека.
В прошлом году на акции "Мишкопад" удалось выручить 4,4 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что "Барыс" продлил контракты с тремя игроками.
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