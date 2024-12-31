"Барыс" помог установить новый благотворительный рекорд КХЛ

Фото: Instagram/barys_official

В матче КХЛ между "Салаватом Юлаевым" и "Барысом" (6:0) прошла благотворительная акция "Мишкопад", сообщает Zakon.kz.

Зрители выбросили на лед "Уфа-Арены" сотни плюшевых игрушек в поддержку тяжелобольных детей. По информации Башинформ, по итогам акции удалось собрать рекордную сумму денег – 6 646 859 рублей. Матч посетили 8 492 человека. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HC Barys | Хоккейный клуб «Барыс» (@barys_official) В прошлом году на акции "Мишкопад" удалось выручить 4,4 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что "Барыс" продлил контракты с тремя игроками.

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