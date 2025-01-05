Легенда казахстанского хоккея сентиментально покинул "Барыс"
Фото: пресс-служба ХК "Барыс"
Хоккеист "Барыса" Талгат Жайлауов покинул столичный клуб и сентиментально прокомментировал свой уход, сообщает Zakon.kz.
Утром 5 января у одного из символов клуба Астаны – Талгата Жайлауова состоялся разговор с руководством "Барыса".
Пока неизвестно, по какой причине, но Жайлауов больше не будет тренироваться в столичном "Номаде" и играть за "Барыс" в формате 3х3. Хоккеист был одним из лидеров коллектива.
Жайлауов отыграл 12 сезонов в составе "Барыса". До этого он пять лет провел в усть-каменогорском "Торпедо". За сборную Казахстана Талгат отыграл на девяти чемпионатах мира.
Последним клубом в его игровой карьере стала "Сарыарка", за которую он выступал в сезоне в 2020–2021 годы.
После расставания с "Барысом" Жайлауов опубликовал пост в Instagram следующего содержания:
"Несмотря на все, я все еще надеюсь,что люди действительно хорошие в глубине души".
Ранее стало известно, что США и Финляндия сыграют за "золото" молодежного ЧМ-2025 по хоккею.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript