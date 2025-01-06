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Спорт

"Вашингтон" отметил 15-летнее капитанство Александра Овечкина

Хоккей 15 лет Капитан, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 12:18 Фото: Instagram/AleksandrOvechkinofficial
Знаменитый американский клуб "Вашингтон Кэпиталз" напомнил всей хоккейной общественности мира, что их лидер Александр Овечкин ровно 15 лет назад надел капитанскую повязку команды, сообщает Zakon.kz.

Российский форвард вошел в состав "Кэпиталз" в 2005 году. В первый раз он надел форму с капитанской нашивкой во время поединка НХЛ против "Монреаль Канадиенз" 5 января 2010 года.

В тот момент Овечкину было 25 лет, и с тех пор он считается главной звездой столичного коллектива.

В 2018 году Александр впервые привел "Вашингтон" к победе в Кубке Стэнли. Сейчас россиянину 39 лет, и он до сих пор в прекрасной форме.

Ныне форвард с активом в 872 шайбы стремится достигнуть рекорда великого канадца Уэйна Гретцки (894). И все шансы есть для этого у капитана "Кэпиталз". Самое главное, чтобы не подвело здоровье.

Овечкин только недавно вернулся на лед после 40 дней восстановления от травмы и сразу начал забивать голы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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