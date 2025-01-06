"Вашингтон" отметил 15-летнее капитанство Александра Овечкина

Знаменитый американский клуб "Вашингтон Кэпиталз" напомнил всей хоккейной общественности мира, что их лидер Александр Овечкин ровно 15 лет назад надел капитанскую повязку команды, сообщает Zakon.kz.

Российский форвард вошел в состав "Кэпиталз" в 2005 году. В первый раз он надел форму с капитанской нашивкой во время поединка НХЛ против "Монреаль Канадиенз" 5 января 2010 года.

В тот момент Овечкину было 25 лет, и с тех пор он считается главной звездой столичного коллектива.

В 2018 году Александр впервые привел "Вашингтон" к победе в Кубке Стэнли. Сейчас россиянину 39 лет, и он до сих пор в прекрасной форме.

Ныне форвард с активом в 872 шайбы стремится достигнуть рекорда великого канадца Уэйна Гретцки (894). И все шансы есть для этого у капитана "Кэпиталз". Самое главное, чтобы не подвело здоровье.

Овечкин только недавно вернулся на лед после 40 дней восстановления от травмы и сразу начал забивать голы.