Бывший тренер хоккейной сборной России прокомментировал последние результаты "Барыса"

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о выступлении казахстанского клуба в КХЛ, сообщает Zakon.kz.

"Барыс" набрал 24 очка в 45 матчах нынешнего сезона и занимает предпоследнее место в Восточной конференции. Команда потерпела поражения в 8 последних матчах КХЛ.

По мнению Владимира Плющева, в последнее время "Барыс" демонстрирует какие-то проблески, но не показывает стабильности. Поэтому команда находится в глубоком кризисе.

"Неправильно, что "Барыс", представляющий целую страну, постоянно болтается где-то внизу. В Казахстане есть хоккейные традиции, народ там любит этот вид спорта. Я сам там работал. Нужна какая-то политика, а когда просто меняют тренеров, как шило на мыло, а потом возвращают старого, это не работает", – сказал Плющев порталу "ВсеПроСпорт".

Ранее сообщалось, что хоккеист "Барыса" Талгат Жайлауов покинул столичный клуб и сентиментально прокомментировал свой уход.