Рафинья получил приз лучшего игрока финала Суперкубка Испании по футболу

Бразильский футболист каталонской "Барселоны" Диас Рафинья признан самым ценным игроком финального поединка Суперкубка Испании. В активе вингера "блауграны" 2+1 очков в игре против мадридского "Реала", сообщает Zakon.kz.

11-й номер "сине-гранатовых" стал лучшим футболистом решающего матча турнира, который прошел в Саудовской Аравии.

В противостоянии с "Реалом" он забил два гола и отдал пас Алехандро Бальде. А сам финальный поединок завершился успехом "Барселоны" – 5:2.

Тем самым бразилец в нынешнем сезоне довел свою копилку до 19 голов плюс оформил девять результативных ассистов во всех турнирах в майке каталонского клуба.

Авторами других мячей в составе победителей стали Ламин Ямаль, Роберт Левандовски и Бальде.

"Матчи против "Реала" всегда яркие, особенно, финалы. Важно то, как мы хотим играть сейчас и в будущем. Всегда хотим большего, знали, что выиграем титул, если забьем больше, чем соперник. Очень довольны, но через три дня у нас снова будет матч и уже готовимся к нему. В Рождество, когда были дома, думали о том, что делали не так, сейчас еще много матчей до конца сезона. Ла Лига, Кубок Испании и Лига чемпионов. Нужно хорошо подготовиться к ним, неважно, против кого играем". Игрок "Барселоны" Роберт Левандовски

У проигравших по голу забили Килиан Мбаппе и Родриго. После этой неудачи наставник "сливочных" прокомментировал свое огорчение.

"Надо смотреть правде в глаза, защищались плохо, соперник легко забивал, играли плохо как на общекомандном, так и на индивидуальном уровне. Это нас расстраивает. Плохо играли в защите, команде не хватало компактности, надо обороняться лучше. Матч был плохим с первой минуты до последней. Мы остались в большинстве, но не могли ничего создать. Меня расстроил весь матч, "Барселона" заслужила победу". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Тем временем накануне в Италии квалификационными играми стартовал хоккейный турнир зимней Всемирной Универсиады, где наша мужская студенческая дружина одержала первую победу на катке Пинероло над сборной Швеции – 9:2.

Радость за наших была недолгой, чуть позже последовал разгром от Японии (0:10) в соревнованиях женских команд.