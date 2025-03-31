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Спорт

Овечкин забросил 890-ю шайбу в матче НХЛ с "Баффало"

Хоккей 890 Гол, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 09:39 Фото: Instagram/capitals
В ночь на 31 марта капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил свой 890-й карьерный гол в НХЛ. Тем самым россиянин сократил отставание от вечного рекорда Уэйна Гретцки на 4 шайбы, сообщает Zakon.kz.

Лидер столичного коллектива отличился взятием ворот в домашнем поединке регулярного чемпионата НХЛ против команды "Баффало Сейбрз". Однако 890-я шайба 39-летнего хоккеиста не помогла его клубу, подопечные Спенсера Карбери уступили со счетом 5:8.

В прошедшем матче нападающий "Вашингтона" также оформил две результативные передачи, он ассистировал своим коллегам Джейкобу Чикрану и Пьеру-Люку Дюбуа.

К этому часу в активе Александра Овечкина 63 (37+26) балла после 57 игр текущего сезона НХЛ. Он поднялся на 45-е место в списке лучших бомбардиров нынешнего первенства. 

Плюс к этому капитан "Вашингтона" сейчас занимает второе место по голам в регулярных чемпионатах за всю историю НХЛ (890), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

По мнению экспертов Лиги, "Ови", по предварительным прогнозам, должен догнать и улучшить рекорд легендарного канадца 18 апреля.  

Также нужно заметить, что Capitals проиграли последние три матча подряд в НХЛ и в данное время располагаются на второй позиции в общей таблице, набрав 103 балла.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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