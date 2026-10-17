#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.12
508.95
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.12
508.95
5.41
Спорт

"Барыс" оставил "Сибирь" без победы на домашнем льду

Хоккеисты, ХК &quot;Барыс&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 02:18 Фото: instagram/barys_official
ХК "Барыс" одержал победу над новосибирской "Сибирью" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, встреча в Новосибирске завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанского клуба.

Единственную и победную шайбу в этой игре хоккеисты "Барыса" забросили в заключительном игровом отрезке. Автором гола в третьем периоде стал американский нападающий Мэйсон Морелли. Голкипер гостей Андрей Шутов сохранил свои ворота в неприкосновенности и оформил матч на ноль.

До этой встречи команды уже дважды встречались в текущем регулярном чемпионате. В первом очном матче сезона "Барыс" разгромил соперника в Астане со счетом 7:1, а во второй игре, состоявшейся 12 октября, сильнее оказалась "Сибирь" (3:2).

Хоккейный клуб "Барыс" отправился на очередную выездную серию матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда еще проведет игры в Хабаровске и Владивостоке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Футболисты, футбольный клуб &quot;Ордабасы&quot;
05:57, 18 октября 2026
"Ордабасы" одержал разгромную победу в матче с "Актобе"
Барыс сыграл с Сибирью
22:42, 07 декабря 2025
"Барыс" проиграл "Сибири" на своем льду
&quot;Барыс&quot; прервал серию поражений, победив &quot;Сибирь&quot;
20:03, 26 января 2025
"Барыс" прервал серию поражений, победив "Сибирь"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Игроки Панатинаикоса празднуют гол в ворота Астераса
03:21, 19 октября 2026
"Панатинаикос" разгромил "Астерас" перед матчем с "Кайратом"
Баходир Джалолов с Эрлингом Холандом и Абдукодиром Хусановым в Манчестере
02:48, 19 октября 2026
Баходир Джалолов навестил Абдукодира Хусанова и Эрлинга Холанда в Манчестере
Шавкат Рахмонов и Александр Бублик провели неожиданную дуэль взглядов
02:16, 19 октября 2026
"Хорошо, нам потом драться не надо": Бублик и Рахмонов провели дуэль взглядов (видео)
Портрет профиля Шаттыка Алайдара с официального сайта UWW
01:35, 19 октября 2026
Борец Шаттык Алайдар уступил в схватке за "бронзу" на молодёжном ЧМ в Лас-Вегасе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: