"Барыс" оставил "Сибирь" без победы на домашнем льду

ХК "Барыс" одержал победу над новосибирской "Сибирью" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, встреча в Новосибирске завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанского клуба.

Единственную и победную шайбу в этой игре хоккеисты "Барыса" забросили в заключительном игровом отрезке. Автором гола в третьем периоде стал американский нападающий Мэйсон Морелли. Голкипер гостей Андрей Шутов сохранил свои ворота в неприкосновенности и оформил матч на ноль.

До этой встречи команды уже дважды встречались в текущем регулярном чемпионате. В первом очном матче сезона "Барыс" разгромил соперника в Астане со счетом 7:1, а во второй игре, состоявшейся 12 октября, сильнее оказалась "Сибирь" (3:2).

Хоккейный клуб "Барыс" отправился на очередную выездную серию матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда еще проведет игры в Хабаровске и Владивостоке.