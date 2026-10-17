"Барыс" оставил "Сибирь" без победы на домашнем льду
Как пишет Sportarena.kz, встреча в Новосибирске завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанского клуба.
Единственную и победную шайбу в этой игре хоккеисты "Барыса" забросили в заключительном игровом отрезке. Автором гола в третьем периоде стал американский нападающий Мэйсон Морелли. Голкипер гостей Андрей Шутов сохранил свои ворота в неприкосновенности и оформил матч на ноль.
До этой встречи команды уже дважды встречались в текущем регулярном чемпионате. В первом очном матче сезона "Барыс" разгромил соперника в Астане со счетом 7:1, а во второй игре, состоявшейся 12 октября, сильнее оказалась "Сибирь" (3:2).
Хоккейный клуб "Барыс" отправился на очередную выездную серию матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда еще проведет игры в Хабаровске и Владивостоке.