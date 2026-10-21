"Адмирал" и "Барыс" провели ожесточенную схватку с овертаймом в КХЛ

21 октября во Владивостоке в рамках игр регулярного чемпионата КХЛ встретились местный "Адмирал" и казахстанский "Барыс", где судьба матча решилась только в овертайме, сообщает Zakon.kz.

"Моряки" завершали домашнюю серию из четырех игр, а "Барыс" проводил свой третий выездной матч из девяти запланированных.

Счет в этом поединке был открыт только на 24-й минуте усилиями игрока хозяев арены Семёна Ибрагимова.

Гости оперативно ответили своим голом в исполнении Джастина Бэйли, который благодаря данной заброшенной шайбе единолично возглавил гонку бомбардиров Лиги текущего сезона, в его активе сейчас 12 взятий ворот.

На 37-й минуте команда Михаила Кравца, постепенно захватившая инициативу в игре, вышла вперед. Тайс Томпсон эффектно переиграл Либора Шулака и точно бросил в угол.

С началом третьего периода "Адмирал" забил два гола и снова вырвался вперед. Однако игрок столичного коллектива Чейз Приски вскоре заново восстановил баланс.

Под конец встречи команды с разницей в пять минут обменялись голами, которые записали в свой актив Энтони Камара и Семён Симонов – 4:4.

Победителя пришлось определять в дополнительное время, которое закончилось очень быстро. Александр Волков отправил шайбу в сетку ворот "астанчан" и принес победу "дальневосточникам" (5:4, ОТ).

Тем самым "Барыс" потерпел второе поражение подряд в выездной серии из девяти игр.