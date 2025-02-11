УЕФА дал Казахстану 4 года срока на подготовку крупного евротурнира

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марат Омаров с официальным визитом посетил штаб-квартиру УЕФА в Ньоне (Швейцария), где провел встречу с главой УЕФА Александером Чеферином, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба КФФ, в ходе беседы с Омаровым Чеферин дал согласие и планирует совершить первую в истории поездку в Центральную Азию в качестве президента УЕФА. Этот визит он намерен нанести уже в 2025 году.

Одним из ключевых вопросов встречи стало обсуждение возможности проведения в Казахстане крупного европейского турнира. В качестве потенциальных вариантов обсуждалось право Казахстана выступить страной-хозяйкой молодежного чемпионата Европы, а также принять финал Лиги Конференций УЕФА в Алматы или Астане.

Фото: Instagram/uefacom

По итогам встречи сообщается о полной поддержке со стороны программ УЕФА, которые затрагивают вопросы инфраструктуры, детско-юношеского футбола, вопросы повышения уровня внутренних турниров, привлечения инвестиций и внедрения современных трендовых технологий в управление и обучение футболистов.

Президенты УЕФА и КФФ поговорили также о сборных Казахстана, обсудили развитие молодежных команд и создание условий для конкурентоспособности клубов. Особое внимание было уделено внедрению лучших европейских стандартов в наш футбол, которые помогут улучшить спортивную подготовку игроков и тренеров.

Фото: Instagram/uefacom

Выступление казахстанских представителей в международных турнирах, таких как Лига чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций, также стало важной темой для обсуждения, так как участие в турнирах такого уровня способствует росту мастерства казахстанских игроков и повышает интерес к футболу внутри страны.

В рамках визита Марата Омарова в Швейцарию также состоялась встреча с руководителем судейского комитета УЕФА – Роберто Розетти. Стороны договорились о направлении в Казахстан группы консультантов, а также о подборе и рекомендации кандидата на пост директора департамента судейства КФФ.

Фото: Instagram/championsleague

Кроме того, достигнута полная договоренность о поддержке УЕФА новых инфраструктурных инициатив КФФ в рамках программы Hat-Trick.

Вдобавок ко всему, сотрудничество КФФ с UEFA Foundation получит дополнительный импульс в области социальных и инклюзивных проектов. В частности, достигнуты договоренности о совместной работе над инициативами для слабовидящих детей и детей с особыми потребностями. УЕФА также окажет полную поддержку проектам КФФ, направленным на развитие женского футбола в Казахстане.

По итогам визита был утвержден четырехлетний план подготовки Казахстана к проведению международных турниров под эгидой УЕФА.

Тем временем 10 февраля сборная Казахстана по футболу провела первую тренировку со своим новым наставником – Али Алиевым.