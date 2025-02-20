Три итальянских фаворита вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/16 финала

Фанаты трех итальянских топовых клубов находятся в глубоком огорчении. "Ювентус", "Милан" и "Аталанта" прекратили борьбу за титул лучшей команды Европы уже на первом этапе плей-офф, сообщает Zakon.kz.

Все эти три клуба считались изначальными фаворитами в своих парах, но, к сожалению, не справились с соперниками, у которых амбиции оказались побольше.

В ночь на 20 февраля туринский "Ювентус" проиграл голландскому ПСВ в дополнительное время (1:3) и вылетел из Лиги чемпионов по сумме двух встреч (3:4).

Первая игра закончилась победой "Старой синьоры" – 2:1.

Теперь в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА ПСВ встретится с английским "Арсеналом" или итальянским "Интером". Это станет известно после жеребьевки, которая состоится 21 февраля.

Днем ранее своих тиффози огорчили футболисты "Милана", уступившие другому голландскому коллективу "Фейеноорду" (0:1, 1:1).

А победитель Лиги Европы-2024 "Аталанта" не смогла справиться с чемпионом Бельгии – "Брюгге" (1:2, 1:3).

Единственным представителем Серии А в Лиге чемпионов остается "Интер", который напрямую вышел в 1/8 финала.