"Барыс" потерпел 47-е поражение в сезоне КХЛ

Астанинский "Барыс" продолжает неудачную серию в КХЛ, уступив "Адмиралу" из Владивостока со счетом 2:4, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, матч, прошедший в Астане, завершился седьмым подряд поражением для команды Галыма Мамбеталиева.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата "Барыс" одержал всего 10 побед при 47 поражениях, что является худшим показателем среди всех участников лиги.

Следующую встречу казахстанский клуб проведет 26 февраля на выезде против магнитогорского "Металлурга".

Ранее тренер "Барыса" высказался об исходе "сражения" с "Северсталью".

