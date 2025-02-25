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Спорт

Клуб лидера казахстанской сборной гарантировал себе участие в Кубке Гагарина

Хоккей Плей-офф КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 10:44 Фото: Instagram/hcmetallurg
Команда "Металлург" из Магнитогорска, за которую выступает форвард сборной Казахстана Никита Михайлис, вышла в плей-офф КХЛ. Это случилось вечером 24 февраля после успеха над "Северсталью", сообщает Zakon.kz.

Подопечные Андрея Разина на домашнем льду переиграли хоккеистов череповецкой "Северстали" со счетом 4:1 в рамках игр КХЛ.

Эта победа позволила дружине Никиты Михайлиса обеспечить участие в плей-офф в 33-й раз подряд за всю историю.

К этой минуте "Металлург" набрал 74 балла после 58 матчей и располагается на пятой строчке таблицы Восточной конференции.

Уральский коллектив является действующим обладателем Кубка Гагарина. Стоит отметить, что помимо Михайлиса в чемпионской команде выступает казахстанский защитник Валерий Орехов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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