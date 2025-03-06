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Спорт

Овечкин решил направлять деньги на борьбу с раком после каждой забитой шайбы

Овечкин будет жертвовать деньги на борьбу с раком, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 07:50 Фото: Telegram/Alex Ovechkin
Россиянин решил до конца карьеры в НХЛ переводить после каждого гола сумму, равную количеству заброшенных им шайб за карьеру, на борьбу с детской онкологией, сообщает Zakon.kz.

Сумма пожертвования Овечкина будет удвоена владельцами клуба, передает пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз".

Фото: nhl

Начиная с ближайшего матча против "Нью-Йорк Рейнджерс" и до окончания карьеры в НХЛ Овечкин после каждого гола будет жертвовать благотворительному фонду сумму, равную количеству заброшенных им шайб за карьеру. Средства пойдут на исследования онкологических заболеваний у детей.

Овечкину осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола). А в Канаде рестораны McDonald's временно переименовали в честь игрока национальной сборной по хоккею Коннора Макдэвида.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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