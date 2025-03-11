Александр Овечкин намекнул о возвращении в московское "Динамо"

Самым популярным хоккеистом планеты на данный момент является, без сомнения, россиянин Александр Овечкин. Болельщики по всему миру в эти дни ждут покорения вечного рекорда канадца Уэйна Гретцки капитаном "Вашингтона", сообщает Zakon.kz.

Перед этим грандиозным событием лидер столичной дружины Александр Овечкин высказался о будущей карьерной перспективе после завершения контракта с нынешним клубом.

Знаменитый форвард заявил, что может вернуться на родину в 2026 году и закрыть карьеру в родном коллективе – "Динамо" (Москва), который ныне выступает в КХЛ.

"Посмотрим, скорее всего, в "Динамо". Если здоровье позволит, тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок. Я не загадываю, а делаю свою работу, что надо для команды, для результата". Александр Овечкин

Ныне капитан "Вашингтона" располагается на второй строчке по голам в регулярных чемпионатах за всю историю НХЛ (886), уступая лишь Уэйну Гретцки 9 шайб.

Свою 886-ю шайбу "Ови" оформил 10 марта и поднялся на 4-е место списка лучших снайперов текущего сезона с активом в 33 взятия ворот.

Текущий контракт Александра Овечкина с "Кэпиталз" рассчитан до конца сезона-2025/26.