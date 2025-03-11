#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.84
537.4
5.58
Спорт

Александр Овечкин намекнул о возвращении в московское "Динамо"

Хоккей Возвращение Динамо, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 10:02 Фото: Instagram/capitals
Самым популярным хоккеистом планеты на данный момент является, без сомнения, россиянин Александр Овечкин. Болельщики по всему миру в эти дни ждут покорения вечного рекорда канадца Уэйна Гретцки капитаном "Вашингтона", сообщает Zakon.kz.

Перед этим грандиозным событием лидер столичной дружины Александр Овечкин высказался о будущей карьерной перспективе после завершения контракта с нынешним клубом.

Знаменитый форвард заявил, что может вернуться на родину в 2026 году и закрыть карьеру в родном коллективе – "Динамо" (Москва), который ныне выступает в КХЛ.

"Посмотрим, скорее всего, в "Динамо". Если здоровье позволит, тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок. Я не загадываю, а делаю свою работу, что надо для команды, для результата". Александр Овечкин

Ныне капитан "Вашингтона" располагается на второй строчке по голам в регулярных чемпионатах за всю историю НХЛ (886), уступая лишь Уэйну Гретцки 9 шайб. 

Свою 886-ю шайбу "Ови" оформил 10 марта и поднялся на 4-е место списка лучших снайперов текущего сезона с активом в 33 взятия ворот.   

Текущий контракт Александра Овечкина с "Кэпиталз" рассчитан до конца сезона-2025/26.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстан завоевал 14 золотых медалей на Кубке мира по кикбоксингу
Спорт
08:55, Сегодня
Казахстан завоевал 14 золотых медалей на Кубке мира по кикбоксингу
Стал известен главный претендент на "Золотой мяч" по версии Goal
Спорт
07:36, Сегодня
Стал известен главный претендент на "Золотой мяч" по версии Goal
Гол Роналду помог "Аль-Насру" удержать позиции в Лиге чемпионов АФК
Спорт
07:12, Сегодня
Гол Роналду помог "Аль-Насру" удержать позиции в Лиге чемпионов АФК
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: