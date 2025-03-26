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Спорт

Два топ-матча открывают нынешний сезон Кубка Гагарина

Хоккей Игры Плей-офф, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 17:17 Фото: Instagram/hcmetallurg
Вечером 26 марта стартуют поединки плей-офф в КХЛ, где уже в первый день болельщиков ожидают два интересных матча с участием казахстанских легионеров, сообщает Zakon.kz.

Действующий чемпион Кубка Гагарина "Металлург" примет на своей арене омский "Авангард", обладателя трофея 2021 года. Честь клуба из Магнитогорска будут защищать два казахстанца: Никита Михайлис и Валерий Орехов.   

Еще одним интригующим матчем может стать битва "Автомобилиста" и "Ак Барса". В составе дружины из Екатеринбурга числятся три хоккеиста с казахстанским паспортом, правда, они давно не выступают за нашу страну.

Речь идет о Джесси Блекере, Даррене Дитце и Кёртисе Волке (травма).

Хоккей Плей-офф КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 17:17

Фото: Instagram/hcakbars

Стартовые два поединка запланированы на 19:00 по казахстанскому времени. Чуть позже, в 21:30, начнутся еще два матча Кубка Гагарина, но уже среди команд Западной конференции.  

Там "Спартак" в Москве примет "Северсталь" из Череповецка, а другой столичный клуба ЦСКА в гостях сразится с минским "Динамо".

А накануне Континентальная хоккейная лига за день до старта плей-офф определила лучших игроков за март.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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