Старт Кубка Гагарина принес неожиданные результаты
Один из захватывающих поединков прошел в Магнитогорске, где казахстанская армия фанатов поддерживала своих любимцев Никиту Михайлиса и Валерия Орехова.
К сожалению, наши игроки не смогли помочь своему "Металлургу", который уступил дома омскому "Авангарду" в первой игре серии из четырех побед – 1:4.
Аналогичная гостевая победа со счетом 4:1 была зафиксирована в Екатеринбурге, где местный "Автомобилист" проиграл "Ак Барсу" (Казань).
Одна из непредсказуемых встреч состоялась в Москве, где "Спартак" дважды отыгрывался по ходу игры с 0:2, 2:4 и в итоге обыграл "Северсталь" из Череповецка в овертайме – 5:4.
А в Минске "Динамо" уверенно переиграл трехкратного обладателя Кубка Гагарина, столичный ЦСКА, со счетом 5:2.
Вторые матчи в данных противостояниях пройдут 28 марта на тех же аренах. Поединки второго игрового дня плей-офф состоятся вечером 27 марта, когда болельщики смогут лицезреть следующие сражения: "Трактор" – "Адмирал", "Салават Юлаев" – "Сибирь", "Локомотив" – "Торпедо" и "Динамо" (Москва) – СКА.
Если клубы КХЛ только начали розыгрыш Кубка Гагарина, то за океаном в лучшей лиге мира в НХЛ команды пытаются получить свои путевки в плей-офф.
И первым данную задачу выполнил "Вашингтон Кэпиталз" со своим лидером Александром Овечкиным, который накануне сократил отставание от рекорда Гретцки до пяти шайб.