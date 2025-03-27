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Спорт

Старт Кубка Гагарина принес неожиданные результаты

Хоккей Победа Первая Игра, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 10:17 Фото: Instagram/avangard_inside
26 марта стартовали игры плей-офф чемпионата КХЛ, где болельщики смогли увидеть много интересных и сенсационных итогов. В первый день хоккейных баталий на обозрение зрителям было подано четыре матча, сообщает Zakon.kz.

Один из захватывающих поединков прошел в Магнитогорске, где казахстанская армия фанатов поддерживала своих любимцев Никиту Михайлиса и Валерия Орехова.

К сожалению, наши игроки не смогли помочь своему "Металлургу", который уступил дома омскому "Авангарду" в первой игре серии из четырех побед – 1:4.

Аналогичная гостевая победа со счетом 4:1 была зафиксирована в Екатеринбурге, где местный "Автомобилист" проиграл "Ак Барсу" (Казань).

Одна из непредсказуемых встреч состоялась в Москве, где "Спартак" дважды отыгрывался по ходу игры с 0:2, 2:4 и в итоге обыграл "Северсталь" из Череповецка в овертайме – 5:4.

 

А в Минске "Динамо" уверенно переиграл трехкратного обладателя Кубка Гагарина, столичный ЦСКА, со счетом 5:2.

Вторые матчи в данных противостояниях пройдут 28 марта на тех же аренах. Поединки второго игрового дня плей-офф состоятся вечером 27 марта, когда болельщики смогут лицезреть следующие сражения: "Трактор" –  "Адмирал", "Салават Юлаев" –  "Сибирь", "Локомотив" –  "Торпедо" и "Динамо" (Москва) –  СКА. 

Если клубы КХЛ только начали розыгрыш Кубка Гагарина, то за океаном в лучшей лиге мира в НХЛ команды пытаются получить свои путевки в плей-офф. 

И первым данную задачу выполнил "Вашингтон Кэпиталз" со своим лидером Александром Овечкиным, который накануне сократил отставание от рекорда Гретцки до пяти шайб.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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