Овечкин отметился благородным жестом после поражения "Миннесоте" в НХЛ

Утром 28 марта капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вернул своих коллег на лед после проигранной встречи "Миннесоте", чтобы обменяться рукопожатиями с голкипером хозяев Марк-Андре Флери, сообщает Zakon.kz.

40-летний вратарь "Уайлд" Флери проводит свой последний сезон в профессиональной карьере. Почти его ровесник и "лидер Кэпиталз" Александр Овечкин специально собрал своих одноклубников для обмена рукопожатиями со знаменитым канадским голкипером.

А перед этим благородным жестом россиянина столичная дружина уступила "Миннесоте" со счетом 2:4 в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Сам же Флери не выходил на лед, так как был в запасе.

Марк-Андре Флери является тем вратарем, которому Александр Овечкин забросил больше всего шайб в первенствах НХЛ (28 из 889).

Между тем лидер "Вашингтона" 26 марта обновил два рекорда НХЛ в матче с "Виннипегом".

