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Спорт

Овечкин отметился благородным жестом после поражения "Миннесоте" в НХЛ

Хоккей Благородный Жест, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 10:54 Фото: Instagram/capitals
Утром 28 марта капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вернул своих коллег на лед после проигранной встречи "Миннесоте", чтобы обменяться рукопожатиями с голкипером хозяев Марк-Андре Флери, сообщает Zakon.kz.

40-летний вратарь "Уайлд" Флери проводит свой последний сезон в профессиональной карьере. Почти его ровесник и "лидер Кэпиталз" Александр Овечкин специально собрал своих одноклубников для обмена рукопожатиями со знаменитым канадским голкипером.

А перед этим благородным жестом россиянина столичная дружина уступила "Миннесоте" со счетом 2:4 в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Сам же Флери не выходил на лед, так как был в запасе. 

Марк-Андре Флери является тем вратарем, которому Александр Овечкин забросил больше всего шайб в первенствах НХЛ (28 из 889). 

Между тем лидер "Вашингтона" 26 марта обновил два рекорда НХЛ в матче с "Виннипегом".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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