Одежду Александра Овечкина выставили на аукцион
Фото: Telegram/Alex Ovechkin
Свитеры Александра Овечкина 2011 и 2013 годов выставили на аукцион, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sportico, их стартовая цена в аукционном доме Heritage Auctions составляет 50 тыс. долларов. В этих свитерах Овечкин забил 300-й и 400-й гол в НХЛ соответственно
Также на аукцион выставили джерси, надетое на обновление собственного рекорда по количеству регулярных сезонов Национальной лиги с минимум 30 заброшенными шайбами. Этот элемент гардероба хоккеиста можно приобрести за 20 тыс. долларов.
Фото: Telegram/Alex Ovechkin
Его коллега по спорту Магнус Карлсен продал свои скандальные джинсы на аукционе за 36,1 тыс. долларов.
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