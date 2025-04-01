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Спорт

Самоделкина назвала прогрессом свое выступление на ЧМ-2025 в Бостоне

Фигурное катание Комент Спортсменки, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 15:01 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
В прошедшие выходные на льду американского Бостона завершился чемпионат мира по фигурному катанию, где честь Казахстана в женском одиночном разряде защищала 18-летняя Cофья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.

Для молодой фигуристки это было дебютное мировое первенство, где она заняла 14-е место в итоговом протоколе.

Сама же спортсменка свое выступление в Бостоне назвала бесценным опытом в карьере.

"Мой первый чемпионат мира. Важный этап завершен, но все только начинается. Если бы два года назад сказали, что я окажусь здесь, ни за что бы в это не поверила. Но вот я здесь – с опытом, эмоциями и осознанием того, что нет ничего невозможного. Подводя итоги, хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал и был рядом. Для меня это огромный шаг вперед. Это не просто результат – это ценный опыт, мотивация и доказательство того, что я двигаюсь в верном направлении. Я вижу, над чем нужно работать". Софья Самоделкина

Год назад экс-россиянка Самоделкина перешла под флаг Казахстана и дебютировала на юниорском Гран-при в Турции.

Летом 2024 года она впервые стала победительницей летнего ЧРК в Караганде.

"Огромная благодарность моим тренерам, что помогаете становиться лучше и сильнее. Моей семье, друзьям и самым преданным болельщикам. Тренеру Эльмире Сарсенгалиевне. Без вас я бы не справилась. Спасибо за поддержку, Казахстан. Я безмерно счастлива и горда тем, что смогла принести первую олимпийскую квоту в Казахстан. Это невероятное чувство – знать, что мой труд, старания и поддержка всех, кто был рядом, привели к такому важному результату". Софья Самоделкина

Несмотря на итоговое 14-е место Софьи Самоделкиной в Бостоне, о ее хорошей перспективе и потенциале после ЧМ-2025 отозвался тренер-консультант Рафаэль Арутюнян.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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