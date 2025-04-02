Овечкин стал автором нового рекорда в НХЛ

Рано утром 2 апреля российский форвард Александр Овечкин отметился своим 891-м карьерным голом в НХЛ, из которых 416 он забил после 30-ти лет, что является новым рекордом, сообщает Zakon.kz.

Это историческое достижение было достигнуто в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостон Брюинз", где команда Овечкина обыграла соперника со счетом 4:3, а сам он забросил 416-ю шайбу после 30-ти лет.

Капитан "Вашингтона" улучшил рекорд НХЛ по количеству шайб, забитых игроками, кому уже исполнилось 30 и более лет.

Российский форвард обогнал результат легендарного Горди Хоу (415 шайб) и сейчас является единоличным лидером в этой номинации НХЛ.

К этой минуте лидер "Кэпиталз" после 58-ми игр текущего сезона набрал 65 очков (38 голов + 27 передач). В списке лучших снайперов Лиги Александр идет на четвертой позиции, а в бомбардирской гонке поднялся на 43-е место.

После взятия ворот "Бостона" Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки на расстояние трех шайб.