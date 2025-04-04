"Фенербахче": Бурук картинно рухнул на землю, будто его застрелили

В ночь на 3 апреля после полуфинала Кубка Турции по футболу случился инцидент: знаменитый португальский наставник "Фенербахче" в ходе разногласий схватил за нос тренера "Галатасарая" Окана Бурука, сообщает Zakon.kz.

Спустя время обе команды сделали заявление и дали свои комментарии по поступку 62-летнего португальского специалиста.

"Окан и Моуринью поблагодарили судей. После этого Моуринью сначала словесно, а затем поднял руку на нашего тренера. Где еще в мире он может сделать это? Что он думает о Турции? Считаю, что руководство "Фенербахче" примет необходимые санкции против Жозе раньше, чем это сделает наша федерация". Вице-президент "Галатасарая" Метин Озтюрк

Свою оценку произошедшему инциденту дал и сам пострадавший, рулевой "Галатасарая" 51-летний Окан Бурук.

"Между мной и Моуринью ничего не произошло. Он ущипнул меня сзади за нос, была небольшая царапина. Конечно, это было не очень красиво или элегантно с его стороны. Думаю, что тренеры будут вести себя более подобающим образом в таких ситуациях. Не буду преувеличивать эту проблему, но это был не самый удачный ход". Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук

В администрации клуба "Фенербахче" отрицают обвинения в адрес своего главного тренера и называют все действия представителей чемпиона Турции провокацией.

Zorunlu Açıklama



Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi… pic.twitter.com/TNE5DOnpse — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 3, 2025

"Бурук спровоцировал нашего тренера жестами и риторикой, плюс осмелился сделать неуважительный жест рукой. Жозе на мгновение дотронулся до его носа в ответ на эти провокации, Окан картинно и профессионально рухнул на землю, как будто его застрелили. Его спланированная и чрезмерная провокация зафиксирована на видео". Заявление ФК "Фенербахче"

Что касается самого матча, то "Фенербахче" вылетел из Кубка Турции, уступив дома "Галатасараю" в 1/4 финала со счетом 1:2.

После финального свистка этого поединка Жозе Моуринью схватил за нос Окана Бурука, который упал и лежал на поле несколько секунд, схватившись за лицо.

Турецкая общественность теперь ждет вердикта от местной федерации футбола, которая уже наказывала португальца в конце февраля за расизм и оскорбление судьи.