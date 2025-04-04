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Спорт

"Фенербахче": Бурук картинно рухнул на землю, будто его застрелили

Футбол Инцидент Тренеров, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 11:43 Фото: Instagram/GALATASARAY
В ночь на 3 апреля после полуфинала Кубка Турции по футболу случился инцидент: знаменитый португальский наставник "Фенербахче" в ходе разногласий схватил за нос тренера "Галатасарая" Окана Бурука, сообщает Zakon.kz.

Спустя время обе команды сделали заявление и дали свои комментарии по поступку 62-летнего португальского специалиста.

"Окан и Моуринью поблагодарили судей. После этого Моуринью сначала словесно, а затем поднял руку на нашего тренера. Где еще в мире он может сделать это? Что он думает о Турции? Считаю, что руководство "Фенербахче" примет необходимые санкции против Жозе раньше, чем это сделает наша федерация".Вице-президент "Галатасарая" Метин Озтюрк

Свою оценку произошедшему инциденту дал и сам пострадавший, рулевой "Галатасарая" 51-летний Окан Бурук.

"Между мной и Моуринью ничего не произошло. Он ущипнул меня сзади за нос, была небольшая царапина. Конечно, это было не очень красиво или элегантно с его стороны. Думаю, что тренеры будут вести себя более подобающим образом в таких ситуациях. Не буду преувеличивать эту проблему, но это был не самый удачный ход". Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук

В администрации клуба "Фенербахче" отрицают обвинения в адрес своего главного тренера и называют все действия представителей чемпиона Турции провокацией. 

"Бурук спровоцировал нашего тренера жестами и риторикой, плюс осмелился сделать неуважительный жест рукой. Жозе на мгновение дотронулся до его носа в ответ на эти провокации, Окан картинно и профессионально рухнул на землю, как будто его застрелили. Его спланированная и чрезмерная провокация зафиксирована на видео". Заявление ФК "Фенербахче"

Что касается самого матча, то "Фенербахче" вылетел из Кубка Турции, уступив дома "Галатасараю" в 1/4 финала со счетом 1:2.

После финального свистка этого поединка Жозе Моуринью схватил за нос Окана Бурука, который упал и лежал на поле несколько секунд, схватившись за лицо.

Турецкая общественность теперь ждет вердикта от местной федерации футбола, которая уже наказывала португальца в конце февраля за расизм и оскорбление судьи.  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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