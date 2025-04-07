НХЛ устроил церемонию празднования нового рекорда Овечкина в 895 шайб

Поздно вечером 6 апреля НХЛ приостановил матч "Вашингтона" против "Айлендерс" после рекордного 895-го гола Александра Овечкина. Во время этой остановки прошла торжественная церемония поздравления россиянина, где были Уэйн Гретцки и глава НХЛ Гэри Беттмэн, сообщает Zakon.kz.

Лидер "Кэпиталз" отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Йорк Айлендерс", поразив ворота своего соотечественника Ильи Сорокина.

После этого взятия ворот игроки столичной дружины выбежали на лед и начали поздравлять теперь уже лучшего снайпера за всю историю НХЛ.

39-летний россиянин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах и обогнал легендарного Уэйна Гретцки (894 шайбы).

В этот радостный момент прошла церемония в честь рекорда капитана "Вашингтона", где приняли участие Уэйн Гретцки, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и члены семьи Овечкина.

Автор прежнего рекорда лично поздравил Александра с новым показателем.

"Я знаю, насколько сложно забить 894 гола, а 895 – это нечто особенное. Поздравляю не только Алекса, но и его маму и папу, его семью, жену и детей. Когда я побил рекорд, мои дети были примерно в том же возрасте. Говорят, рекорды существуют для того, чтобы их бить, но не уверен насчет того, кто сможет забить больше. Я говорил Алексу, что буду первым, кто пожмет тебе руку, когда ты побьешь рекорд". Уэйн Гретцки

Овечкин также получил поздравления от комиссионера НХЛ – Беттмэна.

"Все стали свидетелями исторического события. Уэйн, ты всегда будешь Великим, у тебя был рекорд, и никто не думал, что он когда-либо будет побит. Но, Алекс, ты сделал это, был великолепен, превосходный игрок, великолепно представляющий НХЛ как на льду, так и за его пределами. Спасибо за все, что ты дал игре". Гэри Бэттмэн

Побив вечный рекорд Гретцки, эксперты хоккея теперь ждут покорения новой вершины со стороны Овечкина.

С учетом плей-офф в активе Александра стало 967 (895+72) голов. По этому показателю россиянин снова уступает Гретцки, у которого 1016 (894+122) шайб за всю историю НХЛ.

По голам на уровне игр Кубка Стэнли сейчас их отделяет ровно 50 голов. Овечкин с "Вашингтоном" 21 марта гарантировали себе место в плей-офф НХЛ.