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Спорт

Назван главный претендент на получение приза НХЛ "Харт Трофи"

Хоккей Кандидат Харт Трофи, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 17:27 Фото: Instagram/mackinnon29
18 апреля эксперты официального сайта НХЛ назвали 12 кандидатов, которые номинированы на ежегодный приз "Харт Трофи". Награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате, сообщает Zakon.kz.

По опросу Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов, сейчас главным претендентом на получение приза "Харт Трофи" является Натан Маккиннон – 29-летний канадский хоккеист, центральный нападающий клуба "Колорадо Эвеланш".

Сейчас в активе Маккиннона 66 баллов и он безоговорочно идет на первом месте, опережая россиянина Никиту Кучерова ("Тампа", 48 очков) и американца Коннора Хеллибака ("Виннипег", 47).

Хоккей Кандидат Харт Трофи, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 17:27

Фото: Instagram/nikitakucherov_86

У остальных кандидатов шансов на получение "Харт Трофи" намного меньше, но все же они не теряют надежды, тем более впереди игры Кубка Стэнли.

Теоретически награду могут также вручить Леону Драйзайтлу ("Эдмонтон", 41 очков), Джеку Айкелу ("Вегас", 15), Александру Овечкину ("Вашингтон", 7), Митчу Марнеру ("Торонто", 6), Заку Веренски ("Коламбус", 4) и Кэйлу Макару ("Колорадо", 3).

Все теперь будет зависеть от индивидуальных качеств каждого вышеперечисленного хоккеиста, а также результатов его команды в предстоящих матчах Кубка Стэнли-2025.

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Фото Куандык Шынасилов
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