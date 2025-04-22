Легенда мирового футбола высказался про фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов

Знаменитый в прошлом португальский полузащитник Луиш Фигу назвал команду, которую считает основным претендентом на победу в самом престижном клубном турнире Европы, сообщает Zakon.kz.

По мнению экс-звезды "Барселоны", "Реала" и "Интера", в этом году лавры победителя Лиги чемпионов УЕФА, скорее всего, достанутся французскому ПСЖ.



"У чемпиона Франции стабильные результаты и отличная физическая форма. Но трудно сказать наверняка, не хочу давать окончательный прогноз". Луиш Фигу

52-летний Фигу также пристально будет следить за другим полуфиналом Лиги чемпионов, где встречаются бывшие его клубы – "Интер" и "Барселона"

"Это команды с разными стилями, "Интер" хорош не только в защите. Миланский клуб способен сделать требл. Команда Индзаги надежно обороняется и пропустила меньше всех в Лиге чемпионов, но также обладает футболистами, способными все изменить. Ну и у "Барсы" есть тоже шанс забрать три трофея в этом сезоне". Луиш Фигу

Стоит подчеркнуть, что все три указанные команды Фигу еще сохраняют шансы на требл текущего сезона. В этот список не вошел только четвертый полуфиналист Лиги чемпионов – "Арсенал".