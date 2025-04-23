Овечкин вошел в топ-10 бомбардиров после стартовых игр Кубка Стэнли-2025

19 апреля за океаном стартовали матчи очередного сезона Кубка Стэнли. К этому часу несколько команд провели уже по две встречи и определились первые бомбардиры данного турнира, среди которых числится лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.

В активе капитана "Вашингтона" сейчас накопилось три очка, две шайбы и результативный пас после стартовой игры Кубка Стэнли против "Монреаля".

С этими цифрами россиянин сейчас располагается на 10-м месте списка лучших бомбардиров, а также замыкает первую тройку среди снайперов нынешнего плей-офф.



Утром 22 апреля лидер столичной дружины забил важную шайбу в овертайме (3:2) и принес победу своим коллегам в первом матче против "Канадиенс".

"Гол есть гол, в плей-офф неважно, кто забивает, особенно в овертайме. Дилан Строум отлично сыграл на вбрасывании. Дальше была борьба, Бовилье сделал первый бросок, а потом попытался найти меня. Когда идешь к воротам, может возникнуть хороший момент". Александр Овечкин

Здесь надо подчеркнуть, что этот забитый гол в овертайме плей-офф стал для 39-летнего россиянина первым за всю карьеру в НХЛ.

