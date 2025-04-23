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Спорт

Овечкин вошел в топ-10 бомбардиров после стартовых игр Кубка Стэнли-2025

Хоккей Топ-10 Бомбадиров, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 15:43 Фото: Instagram/capitals
19 апреля за океаном стартовали матчи очередного сезона Кубка Стэнли. К этому часу несколько команд провели уже по две встречи и определились первые бомбардиры данного турнира, среди которых числится лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.

В активе капитана "Вашингтона" сейчас накопилось три очка, две шайбы и результативный пас после стартовой игры Кубка Стэнли против "Монреаля". 

С этими цифрами россиянин сейчас располагается на 10-м месте списка лучших бомбардиров, а также замыкает первую тройку среди снайперов нынешнего плей-офф.

Утром 22 апреля лидер столичной дружины забил важную шайбу в овертайме (3:2) и принес победу своим коллегам в первом матче против "Канадиенс".  

"Гол есть гол, в плей-офф неважно, кто забивает, особенно в овертайме. Дилан Строум отлично сыграл на вбрасывании. Дальше была борьба, Бовилье сделал первый бросок, а потом попытался найти меня. Когда идешь к воротам, может возникнуть хороший момент".  Александр Овечкин

Здесь надо подчеркнуть, что этот забитый гол в овертайме плей-офф стал для 39-летнего россиянина первым за всю карьеру в НХЛ.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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