Овечкин вошел в топ-10 бомбардиров после стартовых игр Кубка Стэнли-2025
Фото: Instagram/capitals
19 апреля за океаном стартовали матчи очередного сезона Кубка Стэнли. К этому часу несколько команд провели уже по две встречи и определились первые бомбардиры данного турнира, среди которых числится лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.
В активе капитана "Вашингтона" сейчас накопилось три очка, две шайбы и результативный пас после стартовой игры Кубка Стэнли против "Монреаля".
С этими цифрами россиянин сейчас располагается на 10-м месте списка лучших бомбардиров, а также замыкает первую тройку среди снайперов нынешнего плей-офф.
Утром 22 апреля лидер столичной дружины забил важную шайбу в овертайме (3:2) и принес победу своим коллегам в первом матче против "Канадиенс".
"Гол есть гол, в плей-офф неважно, кто забивает, особенно в овертайме. Дилан Строум отлично сыграл на вбрасывании. Дальше была борьба, Бовилье сделал первый бросок, а потом попытался найти меня. Когда идешь к воротам, может возникнуть хороший момент". Александр Овечкин
Здесь надо подчеркнуть, что этот забитый гол в овертайме плей-офф стал для 39-летнего россиянина первым за всю карьеру в НХЛ.
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