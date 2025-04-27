Казахстанский клуб впервые победил в Лиге чемпионов
Фото: пресс-служба ВК "Жетысу"
В филиппинском Пасиге завершился первый розыгрыш азиатской Лиги чемпионов по волейболу среди женских команд. В финале встречались "Жетысу" и "Бинг Дьен Лонг" из Вьетнама, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, на пути к титульному матчу казахстанский "Жетысу" не проиграл на турнире ни одной партии.
После разгромной победы в первой партии, волейболистки талдыкорганского клуба сбавили обороты и позволили соперницам взять второй сет.
В третьей партии шла упорная борьба с перевесом в пользу вьетнамцев, а в четвертом игровом отрезке "Жетысу" добился уверенной победы 3:1 (25:14, 20:25, 25:23, 25:18).
Так "Жетысу" впервые в своей истории стал победителем континентального клубного турнира. До этого клубный чемпионат Азии выигрывали "Рахат" (2004, 2007), "Алтай" (2021) и "Куаныш" (2022).
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