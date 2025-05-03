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Спорт

"Трактор" стремительно рвется в финал Кубка Гагарина-2025

Хоккей Победа Динамо, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 08:58 Фото: Instagram/hc_traktor
Хоккейный клуб "Трактор" находится в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина текущего сезона. Поздно вечером 2 мая команда Бенуа Гру одержала третью подряд победу в полуфинальном противостоянии с московским "Динамо", сообщает Zakon.kz

Челябинский коллектив обыграл хозяев льда со счетом 3:2 и повел в серии 3:0. Судьба третьего поединка решилась во втором овертайме полуфинала Кубка Гагарина.

Решающую шайбу за "трактористов" на 84-й минуте забил Максим Шабанов.

Таким образом, "Белые медведи" находятся в шаге от второго финала Кубка Гагарина в своей истории. "Челябинцы" в 2013 году уже играли за этот трофей, но тогда они отдали приз своему нынешнему сопернику по полуфиналу "Динамо" (2:4).

Другую путевку в финал плей-офф КХЛ в эти дни разыгрывают между собой "Локомотив" из Ярославля и "Салават Юлаев" из Уфы.

В этой серии пока впереди "железнодорожники", которые проиграли стартовый поединок, но затем были сильнее в двух других играх (2:1). Четвертая встреча между командами пройдет 3 мая на арене Уфы.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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