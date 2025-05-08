Три футболиста из постсоветских стран сыграют в финале Лиги чемпионов-2025

31 мая болельщики из республик бывшего СССР смогут увидеть в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА трех своих любимых игроков: Генриха Мхитаряна (Армения), Хвича Кварацхелию (Грузия) и Матвея Сафонова (Россия), сообщает Zakon.kz.

Фанаты смогут увидеть своих любимых игроков в финале Лиги чемпионов-2025, где встретятся итальянский "Интер" и французский ПСЖ.

Честь этих команд защищают три представителя стран бывшего СССР: Генрих Мхитарян выступает за чемпионов Италии, а Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия в финале наденут форму парижского коллектива.

Среди вышеназванной тройки нужно отметить заслуги и достижения лидера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, который всего лишь три с половиной месяца назад перебрался из итальянского "Наполи".

8 февраля грузинский вингер блестяще дебютировал в Париже и за короткий период он вышел в финал Лиги чемпионов и Кубка Франции, а также выиграл Лигу 1.