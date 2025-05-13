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Спорт

Король мировых шахмат готовится стать отцом

Шахматы Карлсен Папа , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 11:55 Фото: Instagram/magnus_carlsen
16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен планирует вскоре завоевать новый титул, но уже в своей семейной карьере. Лидер мирового рейтинга FIDE впервые намерен заполучить звание отца, сообщает Zakon.kz.

Данную новость лучший шахматист планеты распространил сам через личную страницу в Instagram, добавив фото жены Эллы Виктории.

"Моя красивая беременная жена". Магнус Карлсен

Элла Виктория Малон и Магнус Карлсен поженились в начале 2025 года. Свадебная церемония лучшего шахматиста планеты и его невесты состоялась в часовне, которая находится на самой высокой точке норвежской столицы, в районе Холменколлен.

А за неделю до свадьбы норвежец был снят с ЧМ-2024 за нарушение дресс-кода. Спустя два месяца Карлсен продал свои скандальные джинсы на аукционе.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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