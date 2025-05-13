Король мировых шахмат готовится стать отцом

16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен планирует вскоре завоевать новый титул, но уже в своей семейной карьере. Лидер мирового рейтинга FIDE впервые намерен заполучить звание отца, сообщает Zakon.kz.

Данную новость лучший шахматист планеты распространил сам через личную страницу в Instagram, добавив фото жены Эллы Виктории.

"Моя красивая беременная жена". Магнус Карлсен

Элла Виктория Малон и Магнус Карлсен поженились в начале 2025 года. Свадебная церемония лучшего шахматиста планеты и его невесты состоялась в часовне, которая находится на самой высокой точке норвежской столицы, в районе Холменколлен.

А за неделю до свадьбы норвежец был снят с ЧМ-2024 за нарушение дресс-кода. Спустя два месяца Карлсен продал свои скандальные джинсы на аукционе.