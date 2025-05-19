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Спорт

Дэвид Бекхэм подарил Александру Овечкину свои футбольные бутсы

Дэвид Бекхэм сделал подарок Овечкину, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 05:15 Фото: Facebook/Beckham
Легендарный футболист, а ныне владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм подарил российскому нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину бутсы, сообщает Zakon.kz.

Подарок с автографом в честь рекордного 895-го гола в НХЛ показала в соцсетях супруга Овечкина Анастасия Шубская.

"Большие поздравления с 895 голами – это немного больше, чем у меня", – написал Бекхэм на белых бутсах Adidas.

Фото: Instagram/nastyashubskaya

Правда, пока кроссовки доставили, Овечкин успел забить 897-ю шайбу. У самого Бекхэма 127 голов в 724 матчах на клубном уровне и еще 17 мячей в сборной Англии.

В текущем сезоне россиянин улучшил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах (897 против 894).

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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