Дэвид Бекхэм подарил Александру Овечкину свои футбольные бутсы

Легендарный футболист, а ныне владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм подарил российскому нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину бутсы, сообщает Zakon.kz.

Подарок с автографом в честь рекордного 895-го гола в НХЛ показала в соцсетях супруга Овечкина Анастасия Шубская.

"Большие поздравления с 895 голами – это немного больше, чем у меня", – написал Бекхэм на белых бутсах Adidas.

Фото: Instagram/nastyashubskaya

Правда, пока кроссовки доставили, Овечкин успел забить 897-ю шайбу. У самого Бекхэма 127 голов в 724 матчах на клубном уровне и еще 17 мячей в сборной Англии.

В текущем сезоне россиянин улучшил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах (897 против 894).