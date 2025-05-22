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Спорт

Александр Радулов признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ

Хоккей Ценный Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 12:40 Фото: Instagram/hclokomotiv
38-летний форвард Александр Радулов назван MVP Кубка Гагарина-2025. Нападающий ярославского "Локомотива" набрал 16 (7+9) очков после 21-го матча плей-офф КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Известный хоккеист заслужил такое право после того, как его клуб "Локомотив" 21 мая выиграл Кубок Гагарина, обыграв челябинский "Трактор" в овертайме пятого матча финальной серии со счетом 2:1.

В прошедших играх плей-офф, где Радулов выходил на лед 21 раз, он набрал 16 (7+9) очков. Что касается его команды, то "Локомотив" впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, одолев "Трактор" в общей серии со счетом 4-1.

"Очень тяжелое чемпионство, тяжелые четыре года, прошли через многое и смогли реализовать свою мечту, это мужской поступок. Радулов – великий спортсмен, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Мы рискнули и сделали правильно. В седьмом матче с "Авангардом" сказали, что время божьей благодати. Если этот момент пройдем, то все будет хорошо. Парни – молодчики, справились, все отлегло". Главный тренер ХК "Локомотив" Игорь Никитин

Стоит отметить, что наставник "железнодорожников" является воспитанником школы хоккея Усть-Каменогорска и первый раз выиграл главный трофей КХЛ шесть лет назад с московским ЦСКА. Тем самым Игорь Никитин стал третьим тренером в истории, который завоевал Кубок Гагарина с двумя разными клубами.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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