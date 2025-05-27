#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
512.16
580.94
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
512.16
580.94
6.39
Спорт

Криштиану Роналду опубликовал загадочное сообщение о своем будущем

Роналду, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 03:59 Фото: Instagram/cristiano
Криштиану Роналду поставил свое будущее под сомнение, опубликовав загадочное сообщение в социальных сетях после очередного забитого мяча, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, португальская звезда забила гол, когда Аль-Наср проиграл со счетом 3:2 Аль-Фатеху в последний день сезона Саудовской профессиональной лиги 26 мая.

Аль-Наср завершил кампанию на третьем месте, отставая на 13 очков от чемпионов Аль-Иттихада, забронировав себе место в Лиге чемпионов АФК следующего сезона.

Это был 25-й гол Роналду в чемпионате этого сезона. Так он сохранил за собой титул лучшего бомбардира. Однако 40-летний игрок поднял вопрос о том, где он будет играть в следующем сезоне, опубликовав загадочный пост в социальных сетях после матча.

"Эта глава окончена. История? Все еще пишется. Спасибо всем", – написал Роналду, приложив фотографию в форме "Аль-Наср".

С момента присоединения к "Аль-Насру" в 2022 году Роналду забил 93 гола в 105 матчах. Его контракт истекает в конце этого сезона, он может подписать контракт с любым клубом по своему выбору.

Ранее Роналду забил 936-й гол и стал лучшим снайпером саудовского чемпионата.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Джокович уверенно стартовал на Roland Garros
Спорт
02:59, 28 мая 2025
Джокович уверенно стартовал на Roland Garros
Путинцева и Данилина вышли во второй круг турнира "Ролан Гаррос – 2025"
Спорт
00:34, 28 мая 2025
Путинцева и Данилина вышли во второй круг турнира "Ролан Гаррос – 2025"
220 км за день проехали участники велопробега "От Алтая до Урала"
Спорт
23:14, 27 мая 2025
220 км за день проехали участники велопробега "От Алтая до Урала"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: