Криштиану Роналду опубликовал загадочное сообщение о своем будущем

Криштиану Роналду поставил свое будущее под сомнение, опубликовав загадочное сообщение в социальных сетях после очередного забитого мяча, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, португальская звезда забила гол, когда Аль-Наср проиграл со счетом 3:2 Аль-Фатеху в последний день сезона Саудовской профессиональной лиги 26 мая.

Аль-Наср завершил кампанию на третьем месте, отставая на 13 очков от чемпионов Аль-Иттихада, забронировав себе место в Лиге чемпионов АФК следующего сезона.

Это был 25-й гол Роналду в чемпионате этого сезона. Так он сохранил за собой титул лучшего бомбардира. Однако 40-летний игрок поднял вопрос о том, где он будет играть в следующем сезоне, опубликовав загадочный пост в социальных сетях после матча.

"Эта глава окончена. История? Все еще пишется. Спасибо всем", – написал Роналду, приложив фотографию в форме "Аль-Наср".

С момента присоединения к "Аль-Насру" в 2022 году Роналду забил 93 гола в 105 матчах. Его контракт истекает в конце этого сезона, он может подписать контракт с любым клубом по своему выбору.

Ранее Роналду забил 936-й гол и стал лучшим снайпером саудовского чемпионата.