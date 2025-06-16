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Спорт

ПСЖ стал лидером по забитым голам в 2025 году

Футбол Лидер Клуб, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 14:59 Фото: Instagram/psg
В ночь на 16 июня французский футбольный клуб ПСЖ забил свой 105-й гол в текущем 2025 году. Этот результат позволил действующим победителям Лиги чемпионов УЕФА выйти на первое место среди команд топ-5 лиг по количеству взятий ворот, сообщает Zakon.kz.

Это достижение стало возможным после того, как ПСЖ разгромил мадридский "Атлетико" (4:0) в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира среди клубов.

Как информирует Sport and Bets, у " парижан" во время встречи с испанским коллективом отличились Руис, Витинья, Санни Меюлю и Ли Кан Ин.

В итоге заключительный гол в исполнении Ли Кан Ина на 97-й минуте стал 105-м для Пари Сен-Жермена во всех турнирах 2025 года.

Команда Луиса Энрике обогнала "Барселону" (102) и лидирует по этому показателю среди всех ведущих клубов Европы.

В свою очередь, накануне столичная "Астана" воспользовалась осечкой конкурентов и вырвалась на вершину КПЛ-2025.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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