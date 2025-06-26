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Спорт

Мбаппе подал в суд на ПСЖ за психологическое давление

Футбол Суд ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 19:27 Фото: Instagram/realmadrid
Французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе подал судебный иск на прежний свой клуб – ПСЖ. Нападающий обвиняет чемпиона Франции в психологическом давлении и принуждении к подписанию контракта два года назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет L’Équipe, экс-нападающий "парижан" уже подал жалобу в судебные инстанции, первое слушание которого началось 24 июня. 

Мбаппе обвиняет руководство ПСЖ в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году. А за непослушание его в тот момент временно отстранили от тренировок с основным составом.

Как известно, с начала прошлого сезона Килиан выступает за мадридский "Реал". Он ушел в королевский клуб на правах свободного агента.

За один год выступления в Ла Лиге Мбаппе успел стать лидером "сливочных", а также лучшим бомбардиром не только команды, но и всего испанского чемпионата.  

Ныне француз находится в составе "Реала" на КЧМ-2025 в США. Однако на поле еще не выходил из-за болезни. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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