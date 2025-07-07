Шарапова осудила известное мировое издание за статью о Соболенко

Бывшая лидер рейтинга WTA Арина Шарапова раскритиковала Wall Street Journal за статью о действующей первой ракетке мира Арине Соболенко, сообщает Zakon.kz.

Статья WSJ о нынешнем лидере рейтинга WTA с заголовком "Первая ракетка мира, которая бьет так сильно, что тренируется с мужчинами" вышла 1 июля. В ней говорилось о физической мощи Соболенко, из-за которой ей для тренировок приходится искать спарринг-партнеров из мужчин. Известно, что перед Уимблдоном Соболенко провела совместные тренировки с Янником Синнером и Новаком Джоковичем.

7 июля Шарапова не сдержалась и эмоционально отреагировала на статью у себя в Instagram-сторис.

"Что за заголовок и что за статья? Вы можете лучше, The Wall Street Journal", – написала она.

Фото: Instagram/mariasharapova

Тем временем восьмикратный обладатель "Золотого мяча", выступающий за американский "Интер Майами", Лионель Месси может продолжить извечное соперничество с Криштиану Роналду на футбольных полях Саудовской Аравии.