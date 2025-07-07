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Спорт

Шарапова осудила известное мировое издание за статью о Соболенко

Мария Шарапова поддержала Арину Соболнко, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 04:17 Фото: Instagram/mariasharapova
Бывшая лидер рейтинга WTA Арина Шарапова раскритиковала Wall Street Journal за статью о действующей первой ракетке мира Арине Соболенко, сообщает Zakon.kz.

Статья WSJ о нынешнем лидере рейтинга WTA с заголовком "Первая ракетка мира, которая бьет так сильно, что тренируется с мужчинами" вышла 1 июля. В ней говорилось о физической мощи Соболенко, из-за которой ей для тренировок приходится искать спарринг-партнеров из мужчин. Известно, что перед Уимблдоном Соболенко провела совместные тренировки с Янником Синнером и Новаком Джоковичем.

7 июля Шарапова не сдержалась и эмоционально отреагировала на статью у себя в Instagram-сторис.

"Что за заголовок и что за статья? Вы можете лучше, The Wall Street Journal", – написала она.

Фото: Instagram/mariasharapova

Тем временем восьмикратный обладатель "Золотого мяча", выступающий за американский "Интер Майами", Лионель Месси может продолжить извечное соперничество с Криштиану Роналду на футбольных полях Саудовской Аравии.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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