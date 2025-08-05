"Реал" провел первую тренировку после разгрома от ПСЖ на КЧМ-2025

Вечером 4 августа футболисты мадридского "Реала" начали свою предсезонную подготовку после приезда с клубного чемпионата мира и небольшого отпуска после этого турнира, сообщает Zakon.kz.

Игроки самого титулованного клуба мира сначала прошли медосмотр, а затем вышли на тренировочную площадку.

Команда Хаби Алонсо не собиралась после 10 июля – момента завершения заключительной игры прошлого сезона.

Тогда "сливочные" были разгромлены французским ПСЖ (0:4) в рамках полуфинала КЧМ-2025. После той игры королевский коллектив расстался с некоторыми своими звездами и сейчас готовится к новому сезону с немного обновленным составом.

Серьезных изменений "Реал" не претерпел, главные лица команды остались в Мадриде и готовятся к открытию Ла Лиги.

Первый матч испанского чемпионата в предстоящем сезоне "Галактикос" проведут 19 августа, когда дома примут "Осасуну".

На этот матч главный снайпер "мадридцев" Килиан Мбаппе выйдет под новым номером.