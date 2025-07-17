Овечкин получил престижную премию и назвал дату первого матча в новом сезоне НХЛ

Российский хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил награду ESPY-2025 за лучшее спортивное достижение года. Он сумел покорить легендарный рекорд канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 897 шайбами, сообщает Zakon.kz.

Капитан столичной дружины награжден премией ESPY-2025, которая чествует величайших атлетов и выдающиеся спортивные события.

Александр Овечкин победил в номинации "Лучший рекорд результативности" в конкуренции с не менее великолепными спортсменами:

Кевин Дюрант – лучший бомбардир в истории олимпийской сборной США по баскетболу;

Кейтлин Кларк – рекордсменка WNBA по передачам за матч и за сезон;

Джино Оримма – рекордсмен по числу побед среди тренеров в истории студенческого баскетбола NCAA.

Параллельно с получением престижной награды родной клуб российского хоккеиста анонсировал его возвращение в новый регулярный сезон НХЛ.

Лучший снайпер Лиги официально вернется на площадку 8 октября, когда "Кэпиталз" примет дома "Бостон Брюинс".

Пока Овечкин отдыхает у себя на Родине и на прошлой неделе принял участие в Матче года с участием звезд НХЛ и КХЛ.