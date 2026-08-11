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Спорт

Овечкин вошел в список главных кандидатов в Зал хоккейной славы НХЛ

Хоккей Зал Славы, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 16:30 Фото: Instagram/capitals
Знаменитый российский нападающий Александр Овечкин вошел в расширенный список кандидатов в Зал хоккейной славы Северной Америки, сообщает Zakon.kz.

По версии The Athletic, капитан "Вашингтон Кэпиталз" является одним главных претендентов на включение в Зал хоккейной славы среди действующих игроков НХЛ.

Помимо него неплохие шансы также имеют ряд его соотечественников, которые ныне считаются звездами североамериканского хоккея. В их числе голкиперы Сергей Бобровский ("Торонто") и Андрей Василевский ("Тампа"), форварды Никита Кучеров ("Тампа") и Евгений Малкин ("Питтсбург").

В основную категорию также попали вратарь Коннор Хеллибак ("Виннипег"), защитники Дрю Даути ("Лос-Анджелес"), Виктор Хедман ("Тампа") и Эрик Карлссон ("Питтсбург"), нападающие Сидни Кросби ("Питтсбург"), Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид (оба "Эдмонтон"), Патрик Кейн ("Чикаго"), Нэйтан Маккиннон ("Колорадо") и Стивен Стэмкос ("Нэшвилл").

Пока эксперты определяют достойных кандидатов, через месяц стартует очередной сезон в самой сильнейшей хоккейной лиге планеты.

Свою подготовку к предстоящему чемпионату начал лучший снайпер в истории НХЛ – Александр Овечкин. 3 июля 40-летний игрок подписал долгожданный контракт во своим клубом еще на один год.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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