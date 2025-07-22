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Спорт

Российский специалист Королёв будет временно тренировать "Барыс"

Евгений Королёв , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 11:24 Фото: hcbarys.kz
22 июля казахстанский хоккейный клуб "Барыс" назначил временно исполняющим обязанности главного тренера своей команды 46-летнего россиянина Евгения Королёва, сообщает Zakon.kz.

Евгений Королёв пришел на место прежнего рулевого Галыма Мамбеталиева, под руководством которого столичная дружина в прошедшем сезоне заняла последнее место в Восточной конференции и в общей таблице КХЛ.

"В связи с неудовлетворительными результатами в прошлом сезоне КХЛ принято решение внести изменения в тренерский штаб основной команды. В настоящий момент временно исполняющим обязанности главного тренера "Барыса" назначен Евгений Королёв. Подробная информация по изменениям будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур". Заявление ХК "Барыс"

Новый наставник "астанчан" в бытность игроком выступал на уровне НХЛ ("Нью-Йорк Айлендерс"), а также защищал честь многих клубов КХЛ.

Тренерскую карьеру начал в 2016 году как раз в "Барысе" в роли ассистента. После этого проработал в ряде казахстанских и российских команд.

Столичная дружина открывает новый сезон в КХЛ 7 сентября, когда примет на родной арене финалиста Кубка Гагарина-2025 – челябинский "Трактор". 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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