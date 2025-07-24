Определились претенденты на медали ЧРК-2025 по теннису

24 июля в Национальном теннисном центре Астаны стали известны имена спортсменов, которые разыграют медали летнего республиканского первенства, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КТФ, действующий чемпион страны Григорий Ломакин продолжает защиту титула и на пути к полуфиналу обыграл Артема Сидорова – 6:4, 6:3. Далее представителя Темиртау ждет встреча с Тимуром Мауленовым, который переиграл Дамира Дюсенгазина – 7:5, 6:2.

Во втором полуфинале сразятся 17-летний Амир Омарханов и Ислам Орынбасар. Участник недавного юниорского "Уимблдона" за полчаса разобрался с Тимуром Сауленко – 6:0, 6:1.

Его будущий соперник Ислам Орынбасар в своем поединке был сильнее Мансура Саинова.

Фото: ktf.kz

До полуфинала в женской сетке чемпионата добралась член сборной Казахстана и первая сеяная этого турнира Жибек Куламбаева.

Алматинка на своем пути обыграла воспитанницу школы тенниса Жамбылской области Анастасию Крымкову – 6:2, 6:2. Теперь в 1/2 финала Жибек сыграет с Инкар Дюсебай, победительницей зимнего чемпионата республики. Та в свою очередь оставила за бортом состязаний Альбину Какенову – 6:3, 6:2.

В другой полуфинальной паре встретятся Аружан Сагандыкова и Полина Слепцова. Аружан в 1/4 финала оказалась сильнее Асылжан Арыстанбековой – 6:3, 6:1. А вот Слепцова преподнесла главную неожиданность дня, одолев вторую ракетку турнира Сандугаш Кенжибаеву (№980 WTA ) со счетом 6:4, 6:4.

Полуфинальные поединки ЧРК-2025 среди мужчин и женщин пройдут 25 июля.

Между тем лидеры сборной Казахстана по теннису успешно выступают на турнирах АТР и WTA. Александр Бублик прошел в четвертьфинал соревнований в австрийском Китцбюеле, а Елена Рыбакина одолела 18-летнюю канадку Викторию Мбоко на кортах Вашингтона.